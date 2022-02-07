США хотят реформировать войска в рамках подготовки к кибервойне с Россией

Москва, 7 февраля. Пентагон запустил программу реформы и модернизации ВС США, которая должна повысить готовность американских войск к войне против технически развитого противника.

По мнению специалистов, американцы хотят реформировать войска в рамках подготовки к кибервойне с Россией. Среди многочисленных проектов по обновлению техники и вооружений самой интересной является программа под названием «Электронная и кибернетическая война». Она включает в себя пять направлений и нацелена на достижение превосходства в сферах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиоэлектронной разведки (РЭР) и информационной войны, передают «Народные Новости».

Из всех перечисленных пунктов вопросы вызывает лишь последний. Отмечается, что США уже давно «воюют» на информационном фронте. Для этого Пентагоном даже были созданы специальные подразделения психологических операций, но теперь речь идет о войне в киберпространстве.

В новой доктрине говорится об усилении войны в информационных сетях, компьютерных взломах, подключениях к системам связи. В данном случае, скорее всего, имеется ввиду гражданский сектор, а также попытки воздействия на население.

Подобные действия показывают, что ВС США готовятся к длительному противостоянию с Россией и разрабатывают новые методы «электронной» войны против нее. Не исключено, что битва за киберпространство может стать одной из главных в современном мире.

Ранее сообщалось, что в оборонительном арсенале США появится новый глушитель радиосигналов. В России отмечали, что в будущем все противостояния будут весить в киберпространстве, передает «Царьград».