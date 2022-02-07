Строительство грузового терминала AliExpress стартовало в Екатеринбурге

Екатеринбург, 7 февраля. Грузовой терминал AliExpress в Екатеринбурге появится в районе Кольцово. Суммарный объем инвестиций в строительство составит 6 млрд рублей, передает «ФедералПресс».

По данным департамента информполитики региона, объект площадью 74 тыс. «квадратов» будет введен в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Сейчас забито больше 4 тыс. свай в фундамент нового здания, что является половиной планового объема.

Фулфилмент-центр сможет ежесуточно обрабатывать 200 тысяч заказов. Их доставка конечному потребителю займет от одного до трех дней.

«Для региона важны капитальные вложения крупных игроков, развивающих инфраструктурные проекты. Такие проекты создают дополнительные рабочие места, способствуют развитию сопутствующих отраслей, а также благоприятствуют развитию малого и среднего предпринимательства», — заявил вице-губернатор Олег Чемезов на встрече с представителями компании.

Компания AliExpress увеличила ежедневное число заказов в России на 220%. Средний чек на отечественном AliExpress возрос примерно на 20%.