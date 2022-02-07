Обозреватель Союстов: Почему нельзя сравнивать боевые потенциалы ВВС Украины и ВКС РФ

Несмотря на все опровержения Москвы обвинений о якобы «подготовке Россией вторжения на Украину», «план нападения Владимира Путина» как особый литературный жанр продолжает набирать в западных СМИ все большую популярность. Лидером тут, безусловно, оказался американский Bloomberg, в ночь с 4 на 5 февраля опубликовавший материал о том, что долгожданное вторжение началось. Но уже через 30 минут журналисты извинились и стыдливо убрали со своего сайта алармистское сообщение.

На фоне Bloomberg другой американский таблоид — Forbes — ведет себя заметно скромнее, ограничиваясь публикацией статей своего военного обозревателя Дэвида Экса, посвященных сравнению военных потенциалов Украины и России. Не так давно он опубликовал там свою заметку под весьма красноречивым заголовком «Лучшие летчики-истребители Украины готовятся к войне. Но будут ли они сражаться?»

Честно говоря, исходя из содержания заметки, вопрос в ее заголовке правильнее было бы сформулировать иначе — «Но смогут ли они хоть что-нибудь сделать?». Затем ниже добавить ответ: «Нет». И на этом Эксу следовало бы завершить авторские размышления. Однако обозреватель Forbes решил пуститься в пояснения.

«Украинские военно-воздушные силы безнадежно уступают по численности и вооружению своему наиболее вероятному противнику — российским военно-воздушным силам, — отметил Дэвид Экс и тут же уточнил. — Киев в лучшем случае может использовать всего 125 боевых самолетов».

Мол, было бы у Киева боевых самолетов больше — и тогда он бы ух!..

Вообще-то, у Украины не столь уж и давно по историческим меркам имелись ВВС, занимавшие четвертое место по количеству бортов среди всех военно-воздушных стран мира. Да-да, сейчас в это трудно поверить, но в 1992 году по количественному показателю военная авиация Украины уступала лишь ВВС США, России и Китая.

Дело в том, что в наследство от развалившегося Советского Союза ВВС Украины досталась колоссальная группировка военной авиации, насчитывавшая порядка 1100 самолетов. Помимо прочего, в число этих бортов входили три сотни истребителей МиГ-29 и Су-27, две сотни фронтовых бомбардировщиков Су-24, около полусотни штурмовиков Су-25 и даже 19 сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев с крылом изменяемой стреловидности Ту-160. Еще к этой армаде прилагались почти девять сотен вертолетов.

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Однако очень быстро выяснилось, что сохранить в строю все числящиеся на балансе ВСУ 2800 летательных аппаратов Киев не способен ни технически, ни финансово. Когда после Евромайдана Крым «отчалил» в сторону России, а в Донбассе вспыхнула гражданская война, в Киеве обнаружили, что от былой украинской воздушной мощи остались «рожки да ножки». В общем, с ВВС Украины вышло точно так же, как в русском народном выражении «по Сеньке и шапка».

Степень деградации украинской военной авиации наглядно демонстрируют данные британского аналитического издания The Military Balance. Согласно им, после всех усилий по укреплению ВВС, предпринятых правительством уже экс-президента Петра Порошенко, на начало 2018 года Военно-воздушные силы Украины имели в своем составе всего около 80 истребителей МиГ-29 и Су-27, 14 фронтовых бомбардировщиков Су-24, 31 штурмовик Су-25, а также около 47 вертолетов.

При этом реально в воздух из-за неудовлетворительного состояния техники и нехватки обученного личного состава могло подняться в лучшем случае не более 2/3 машин. Средний налет в год в ВВС Украины на тот момент составлял 40 часов. Для сравнения напомню, что тот же показатель в 2018 году в ВКС России составлял более 100 часов. Так что в гипотетическом противостоянии ВКС РФ «бьют наповал» ВВС Украины не только по количеству машин, но и по выучке летного состава. А еще — по куда более современному уровню матчасти. Еще один плюс в копилку российской стороны — оперативно-тактические ракетные комплексы и ЗРК способны прямо с территории страны «дотянуться» до аэродромов базирования ВВС Украины. То есть гипотетически у ВС РФ имеется возможность полностью вывести из игры украинскую авиацию даже без задействования собственных профильных войск.

Напоследок, еще один момент, о котором Дэвид Экс предпочел не распространяться. С 25 апреля 2014 года и по 4 февраля 2015 года над Донбассом ВВС Украины от огня противника, по официальным данным, потеряли 11 самолетов и семь вертолетов, после чего ВВС страны решили самоустраниться от дальнейшего участия в боевых действиях. Еще раз — в столкновении с оппонентами, не имеющими собственных ВВС, а использующими лишь откровенно устаревшие средства ПВО, украинские ВВС утратили почти 20 бортов и оказались в настоящем нокауте.

После такого афронта Киева пытаться сравнивать боевые потенциалы ВВС Украины и ВКС России — как минимум несерьезно.

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