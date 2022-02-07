Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 14:10
14:09
Политика
США сделают все, чтобы контролировать внутренние процессы в управляющей компании «СП-2»
14:04
Экономика
Концерн Kia повысил стоимость почти всех моделей для России
14:00
Весь мир
Британия создает хаос на Украине и выстраивает санитарный кордон вокруг России
13:58
Армия
МИД Украины: Запад передал Киеву вооружение на 1,5 млрд долларов
13:57
Происшествия
Житель Воронежской области убил брата из-за 3 тысяч рублей и едва не задушил дочь
13:56
Спорт
Экс-футболист «Атлетико» Диего Коста может перебраться в РПЛ
13:53
Общество
Скончалась звезда фильмов Бунюэля и Пазолини актриса Маргарита Лосано
13:48
Общество
Власти Хакасии объявили режим «черного неба» в Абакане и Черногорске
13:48
Экономика
Профицит внешней торговли РФ вырос почти вдвое по итогам 2021 года
13:48
Армия
Обозреватель Союстов: Почему нельзя сравнивать боевые потенциалы ВВС Украины и ВКС РФ
Все новости

Появление на Украине британских спецназовцев — тревожный сигнал для российских спецслужб
Политика
Появление на Украине британских спецназовцев — тревожный сигнал для российских спецслужб
Федеральное агентство новостей  / 

Вслед за поставленными Киеву противотанковыми ракетными комплексами NLAW Великобритания отправила на Украину более сотни своих спецназовцев. Среди них — личный состав Особой воздушной службы (SAS), Особой лодочной службы (SBS), Специального разведывательного полка (SRR) и Группы обеспечения деятельности сил специальных операций (SFSG). Об этом недавно сообщил британский таблоид The Mirror, сопроводив свою публикацию эффектной припиской Exclusive.

Идея командировать на Незалежную британских спецназовцев в количестве 600 человек, призванных «противодействовать российскому вторжению», в Лондоне витала как минимум с ноября 2021-го. Но реализовать ее власти Великобритании решились только сейчас, да и то «в эконом-варианте», отправив на Украину одну сотню своих элитных бойцов вместо ранее анонсированных шести сотен. Несмотря на малочисленность этого британского отряда, игнорировать его появление на Украине ни в коем случае не стоит.

Первоначально может показаться, что прибытие британских спецназовцев на Украину связано с необходимостью обучения военнослужащих ВСУ обращению с ранее поставленными украинской армии из Великобритании ПТРК NLAW. Мол, спецназовцы станут на Украине выполнять роль инструкторов по использованию противотанковых ракетных комплексов. На деле это не так.

Во-первых, потому что к обучению украинских военнослужащих обращению с NLAW уже привлекаются инструкторы учебно-тренировочной миссии Великобритании на Украине Orbital, на ротационной основе действующей с 2015 года. Дублировать инструкторов Orbital инструкторами-спецназовцами смысла нет.

Во-вторых,

«Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и давать советы украинским военным [частей специального назначения]. У них имеется широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам [специальных операций]», — информирует своих читателей The Mirror.

Итак, британский спецназ отправлен на Украину, чтобы обучать украинских спецназовцев. Чему обучать? The Mirror отвечает на этот вопрос предельно откровенно:

«Тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям».

Из всей этой «учебной программы» наибольший интерес вызывает последний пункт — диверсии. Почему? Потому что в составе командированных на Украину британских спецназовцев находятся представители SAS (Special Air Service), специализирующиеся не только на проведении диверсий в тылу противника, но и на обучении «туземцев» организации разного рода диверсионных мероприятий. При этом грань, отделяющая диверсионную деятельность от террористической, зачастую бывает настолько зыбкой, что «туземные студенты» SAS преодолевают ее без лишних душевных терзаний. Напомню лишь один пример: имеется информация, что обучением боевиков, виновных в организации теракта в Беслане в 2004 году, могли заниматься именно инструкторы из SAS.

Если к этому добавить, что Украина с 2014 года де факто ведет против России необъявленную войну (шпионаж, информационно-психологические специальные операции и — да! — диверсии), то становится совершенно очевидным, что появление на Незалежной специалистов из SAS должно быть воспринято российскими спецслужбами как очень тревожный сигнал. Зная «амплуа» инструкторов Особой воздушной службы, можно не сомневаться, что их украинские «студенты» постараются «блеснуть полученными знаниями» не только в ЛДНР, но и на российской территории.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Появление на Украине британских спецназовцев — тревожный сигнал для российских спецслужб
великобритания украина sas
Комментировать