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Астрологи назвали три самых несчастливых знака зодиака среди женщин

Общество
Астрологи назвали три самых несчастливых знака зодиака среди женщин
pixabay.com  /  nastya_gepp

Москва, 7 февраля. Успех и благополучие сопровождают по жизни далеко не каждую женщину. Астрологи назвали три самых несчастливых знака среди женщин, которым достался тяжкий крест.

Очень сложный характер женщин-Близнецов мешает им наслаждаться жизнью, делая их несчастными. Еще одним фактором, влияющим на представительниц данного знака, оказалась их склонность к избыточной самокритике. Дамам, рожденным под этим созвездием, до умопомрачения нравится копаться в себе и размышлять, но в действительности такое поведение только вредит им. Близнецам женского пола, чтобы обрести такое желаемое счастье, требуется партнер, который станет верным другом, покровителем, помощником, а также будет принимать их такими, какие они есть.

Астрологи назвали три самых несчастливых знака зодиака среди женщин
Кадр из фильма «Блондинка в законе» /

Женщины-Девы, в свою очередь, превращают свою жизнь в настоящую полосу препятствий. В стремлении сделать все идеально они тратят много времени, а в результате страдают от подчиненного положения. Причем не только на карьерном пути, но и в браке. Длительное угнетение приводит к тому, что Девы привыкают к позиции жертвы и забывают, каково это — быть счастливым, передает Пятый канал.

В ТОП-3 самых несчастных знака зодиака среди женщин также попали и Весы. Его представительницам жизнь отравляет их собственная неуверенность в себе. Зачастую рожденные под этим созвездием обладают талантом и умом, но все их достоинства сводит на нет отсутствие веры в собственные возможности. Нередко женщины-Весы могут откладывать принятие каких-либо решений или перекладывать необходимость сделать выбор на других. Кроме того, их внутренняя нежность и хрупкость может привести к тому, что они становятся ведомы, чем неблагородно пользуются остальные.

Астрологи ранее назвали три знака зодиака, зацикленных на богатстве. Так, например, одержимостью деньгами нередко страдают Овны, которые по натуре являются заядлыми шопоголиками.

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