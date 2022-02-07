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Олимпиада 2022 — четвертый день: медальный зачет, триумф российских фигуристов, хоккейный скандал

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 13:59
Спорт
Олимпиада 2022 — четвертый день: медальный зачет, триумф российских фигуристов, хоккейный скандал
Федеральное агентство новостей  / 

Четвертый день Олимпиады 2022 в Пекине вывел россиян на первое место не только по количеству медалей, но и в общем медальном зачете. Увы, вскоре победа шведской спортсменки в гигантском слаломе вернула Россию на второе место. Тем не менее по количеству медалей российские олимпийцы по-прежнему первые.

Триумф российских фигуристов

Россияне досрочно завоевали золотые медали в командном турнире ОИ-2022 по фигурному катанию. Это уже второе олимпийское золото Никиты Кацалапова, который вместе с партнершей Викторией Синициной стал вторым в произвольном танце. Первое место у одиночницы Камилы Валиевой, которая первой из девушек исполнила на Олимпиаде четверной прыжок. Триумфаторами также стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ставшие первыми в произвольной программе в парном катании.

После победы фигуристов российская команда возглавила медальный зачет Пекина-2022. Однако победа шведской горнолыжницы Сары Хектор в гигантском слаломе вновь изменила расклад. Тем не менее россияне лидируют в Пекине по общему количеству наград.

Олимпиада 2022 — четвертый день: медальный зачет, триумф российских фигуристов, хоккейный скандал
Федеральное агентство новостей /

Медальный зачет на 7 февраля: место России

На середину четвертного дня Олимпиады медальный зачет выглядит так:

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Итого

1

Швеция

3

0

0

3

2

Россия

2

2

2

6

3

Нидерланды

2

1

1

4

4

Германия

2

1

0

3

5

Норвегия

2

0

2

4

Швеция лидирует, наши ребята вторые, на третьем месте Нидерланды, на четвертом — Германия. Норвегия откатилась на пятое место.

Ну что ж, желаем нашим ребятам не сдавать темпа! Болеем за наших!

Олимпиада 2022 — четвертый день: медальный зачет, триумф российских фигуристов, хоккейный скандал
kremlin.ru / Администрация президента России

Скандальный хоккей

Матч олимпийского турнира по женскому хоккею между командами России и Канады ознаменовался громким скандалом. Сначала канадские девушки отказывались выходить на лед, требуя от российской команды предъявить результаты свежих ПЦР-тестов (отметим, это обязанность не спортсменов, а организаторов). Затем представительницы Канады все-таки согласились выйти на лед, но потребовали, чтобы все были в респираторах. Россиянки пошли на эти условия. После второго периода, когда пришли отрицательные результаты тестов наших спортсменок, российская команда и судьи сняли маски, но представительницы Канады доиграли матч в респираторах. В итоге канадские девушки победили со счетом 6:1.

Отметим, ранее в российской женской хоккейной дружине были положительные тесты на COVID-19, так что команде пришлось какое-то время соблюдать карантин. Впрочем, как указывали многие спортивные эксперты, коронавирус на этой Олимпиаде — фактически чуть ли не основной «участник» соревнований.

Подробнее об олимпийских скандалах читайте в ближайшее время на сайте ФАН. Напомним, зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада 2022 — четвертый день: медальный зачет, триумф российских фигуристов, хоккейный скандал
Федеральное агентство новостей /

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