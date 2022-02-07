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Вандалы разрушили античные скульптуры Кирены в Ливии

Весь мир
Вандалы разрушили античные скульптуры Кирены в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Шаххат, 7 февраля. Неизвестные вандалы напали на археологические памятники в легендарном городе Кирена на северо-востоке Ливии.

По информации местных СМИ, разгрому подверглись античные статуи без голов, размещенные перед зданием Управления древностями, где в настоящее время ведутся ремонтные работы. Активисты социальных сетей распространили видеоролики, изображающие последствия инцидента. Судя по изображениям, злоумышленники намеренно старались уничтожить именно статуи.

На место преступления выехали сотрудники Управления безопасности города Шаххат. В отношении инцидента начато расследование.

Случившееся вызвало бурное негодование со стороны ливийцев. Граждане называют подобные действия терроризмом и требуют власти найти и наказать преступников.

«Древности представляют древнюю человеческую цивилизацию и имеют историческую, интеллектуальную и религиозную ценность. Кража — это преступление, а намеренное нападение и уничтожение — терроризм», — отмечает один из пользователей Twitter по имени Мансур эль-Хасади.

 

 

Посвященный богу Аполлону и основанный в VII веке до нашей эры, город Кирена являлся одним из главных центров античного мира и столицей исторической области Киренаика. Он входит во всемирное наследие ЮНЕСКО. Географически руины расположены вблизи ливийского города Шаххат к востоку от Бенгази.

Североафриканская страна богата историческими памятниками, многие из которых лишь предстоит открыть. Ранее местные СМИ сообщали о неожиданной находке на одной из ферм. Гражданин обнаружил остатки древней гробницы.

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ливия
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