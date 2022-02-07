Песков: В диалоге Путина и Макрона будет доминировать тема напряженности в Европе

Москва, 7 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке к переговорам президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона.

По словам Пескова, беседа начнется в 17:00 по московскому времени, затем они продолжат общение в формате рабочего обеда, после чего проведут совместную пресс-конференцию.

«Очевидно, что будет доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины. Тема гарантий безопасности для России», — пояснил Песков в беседе с журналистами.

Он добавил, что Кремль не ожидает перелома в ситуации вокруг Украины после переговоров Путина и Макрона. ситуация является слишком сложной, чтобы переломить обстановку в ходе одной встречи, заключил Песков.

Ранее президент США Джо Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с Макроном накануне его визита в Россию. Макрон в понедельник посетит Москву, а во вторник прибудет в Киев.