Власти Эстонии начинают корректировать внутреннее газораспределение

Таллин, 7 февраля. Антимонопольное ведомство Эстонии считает необходимым провести новый конкурс в Таллине на обеспечение города газом, чтобы сбить нынешние экстремальные цены. Об этом пишет издание ERR.

Организация, которая обслуживает газовые сети в нескольких районах Таллина, должна быть заменена на другую, убеждены эстонские власти.

По этой причине Департамент конкуренции Эстонии озвучил рекомендацию поставщику услуг в рамках обеспечения центрального отопления Adven организовать конкурс на поиск нового, дешевого оператора.

Аналитики считают, что соответствующий контракт может попасть в руки прямому конкуренту организации — предприятию Utilitas. Нововведения должны затронуть несколько столичных районов, которые отапливаются за счет газа.

В Adven уже сообщили, что рекомендация антимонопольного министерства оказалась для них настоящей неожиданностью.

Начиная с сентября прошлого года, Европа страдает от высоких цен на энергоресурсы. Помимо электроэнергии, в Евросоюзе также растут цены на продукты питания и товары первой необходимости. Из-за этого многие правительства и организации государств-членов ЕС вырабатывают меры срочной поддержки граждан. Например, эстонский банк Coop Pank начал предлагать населению особые кредиты для оплаты электричества.