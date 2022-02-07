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Песков: Россия не планирует создавать совместное с Белоруссией военное командование

Армия
Песков: Россия не планирует создавать совместное с Белоруссией военное командование
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 февраля. Россия и Белоруссия не планируют создавать единое военное командование, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что не располагает информацией о подобных намерениях Москвы и Минска.

«Я не располагаю информацией о совместном командовании, никогда об этом не слышал», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск готов совместно с Москвой реагировать на эскалацию напряженности в Донбассе. По его словам, такой сценарий возможен, если ВСУ пойдут в наступление на ЛНР и ДНР.

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