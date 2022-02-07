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Медиум Шепс предупредил о грядущих испытаниях для всего человечества

Общество
Медиум Шепс предупредил о грядущих испытаниях для всего человечества
pixabay.com

Москва, 7 февраля. Наплевательское отношение людей к природе может стать причиной масштабной войны в 2022 году. О грядущих испытаниях предупредил медиум Олег Шепс.

Экстрасенс рассказал, что наступивший год окажется тяжелым для населения всей планеты. Человечество лишает себя благоприятного будущего, совершая необдуманные поступки, передает «Вечерняя Москва».

«Запомните мои слова: наш образ жизни, наши вредные привычки и наше наплевательское отношение к природе и экологии принесут нам массу испытаний. Мы живем на пороге экологической катастрофы, и только от нас зависит — случится она или нет», — заявил Шепс.

Медиум Шепс предупредил о грядущих испытаниях для всего человечества
pixabay.com /

Такая ситуация может привести к еще большим бедам. Так, медиум считает, что уже в 2022 году в Европе разразится новый военный конфликт. Кроме того, безответственное отношение людей к пандемии и собственному здоровью поспособствует началу «глобальной мировой чистки».

Ранее ясновидящая Слава Севрюкова предрекла глобальную катастрофу в 2022-2025 годах, которая сместит ось вращения планеты и вызовет массовые природные катастрофы на Земле. Предсказательница родом из Болгарии, ее называли «второй Вангой».

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