Пианист Лукас Генюшас: Жить в режиме бесконечного гастрольного чеса ради денег мне неинтересно

Лукас Генюшас стал пианистом с благословения своей бабушки — легендарного педагога по фортепиано, профессора Московской консерватории Веры Горностаевой. При этом внутренняя свобода для музыканта — превыше всего. Лукас открыто говорит, с кем ему нравится играть вместе, а с кем — нет.

Дуэт Лукас Генюшас и Анна Генюшене — одна из самых гармоничных семейных пар на концертной сцене, даже тогда, когда они исполняют колкую современную музыку на фестивале «Другое пространство. Weekend». Перед концертом 12 февраля в Концертном зале имени Чайковского (КЗЧ) Лукас Генюшас дал интервью ФАН.

— Как Вы, воспитанный с детства на музыке Петра Чайковского и Фредерика Шопена, оказались в «Другом пространстве»?

— Я в последнее время стал все больше и больше играть современную музыку. Мне кажется, что музыкант, концерты которого пользуются популярностью, у которого есть наработанная репутация, должен показать публике, что кроме проверенной временем классики существует и современная музыка, где есть много чего интересного. Проще говоря — не зацикливаться на том, что приносит артисту гарантированный успех, доход и профессиональное благополучие. Есть некие «священные дойные коровы», список этих композиторов хорошо всем известен и даже не стоит его оглашать, которые неизменно годами присутствуют в афишах.

— Почему решили играть на фестивале «Другое пространство. Weekend» сочинение австрийского композитора Беата Фуррера, не очень известного в России? Это разве не риск оказаться непонятым?

— Я отнюдь не поклонник ультра авангарда, к которому можно отнести музыку Беата Фуррера. История с ним получилась забавная. Полгода назад я играл Фортепианный концерт Витольда Лютославского (польский композитор второй половины XX века. — Прим. ФАН) в Литве на крупнейшем фестивале современной музыки, который проводится там 30 лет. И этот концерт был как раз юбилейным, а дирижировал оркестром Беат Фуррер как резидент этого проекта.

Об этом концерте в Московской филармонии никто не знал. Но так совпало, что во время моего пребывания в Вильнюсе со мной связались и предложили сыграть мне вместе с Аней [Генюшене] на фестивале «Другое пространство. Weekend». Концерт для двух фортепиано с оркестром Беата Фуррера. И я подумал, что в этом совпадении есть какой-то знак свыше, и согласился. Тем более речь идет об одном из самых значимых фестивалей современной музыки в России.

— Но «Другое пространство» разве не для избранных?

— Суть исполнения современной музыки состоит не в том, чтобы привлечь в зал массового слушателя. Концерты актуальной музыки — это не коммерческая история. Меня не пугает неподготовленный зритель. Главное — это то, что этот концерт презентует Московская филармония, знаковое для абсолютно всех меломанов место. Для организаторов концерта фестиваль «Другое пространство» — это исключительно имиджевая вещь, территория чистого искусства. Этот проект Московской филармонии — колоссальный пример для подражания.

— Молодежи свойственен интерес к андеграундным вещам. Можно ли в этот запрос вписать современную музыку?

— Думаю, да. Потому что это в тренде: молодые люди, скорее, пойдут на проект современного искусства, чем на выставку, например, Караваджо, на концерт «Другого пространства», а не на симфонию Чайковского.

— В рекламе концерта 12 февраля в КЗЧ предлагают забронировать еще и столик в кафе «Чайковский», которое находится рядом этим залом. Это вроде кешбэка?

— Я не вижу в этом ничего плохого. Но в качестве совета хотел бы предложить устраивать такие кофе-брейки не после концерта, а наоборот — до него. Не просто забронировать столик, а обратиться к кому-то из музыковедов с просьбой провести для небольших групп зрителей мини-лекции в формате встречи в кафе. В приятной и непринужденной обстановке узнать какие-то базовые вещи о произведениях, которые прозвучат через, скажем, полчаса на концерте. Эти беседы помогут преодолеть зрителям некие барьеры, страхи перед сложной и неизвестной им музыкой. А после концерта почему бы снова не зайти в кафе и обсудить услышанное уже, как говорится, со знанием дела...

— Своим кумиром вы считаете композитора Леонида Десятникова, кстати, друга вашей семьи. От него во многом пошло Ваше увлечение народной музыкой, фольклором. Вас не смущает, что эти направления тоже не в мейнстриме?

— Леонид Десятников, к счастью, популярен в России. А его знаменитые «Буковинские песни» — это, по сути, современная музыка, вдохновленная фольклором. У Десятникова крайне мало произведений для фортепиано. И появление этого цикла из 24 прелюдий пять лет назад стало для меня огромным событием. Появилась возможность исполнять моего любимого Леонида Аркадьевича [Десятникова]. И когда я включаю это сочинение в одну программу с Чайковским и Шопеном, то показываю этим, что для меня фигура Десятникова равнозначна двум великим классикам. Или как минимум я готов поставить их рядом и не бояться этого. В любом случае такие концерты работают на популярность Десятникова.

Теодор Курензис в нынешнем его медийном статусе может себе позволить такое вечернее блюдо, как концерт только из произведений Десятникова. В «Зарядье» прозвучало [в мае 2021 года] симфоническое полотно для солистов, хора и оркестра «Зима священная 1949». И был полный зал, аншлаг. И, конечно, успех. Да, в той программе был Рихард Штраус, но главным композитором вечера стал именно Десятников.

— Что-то планируете сделать вместе с Курентзисом?

— Очень надеюсь на это. А прямо сейчас веду предметные разговоры о выступлении в музыкальной резиденции Курентзиса в Санкт-Петербурге — Доме радио.

— Ваш норматив по количеству концертов в 2022 году? Все те же «скромные» 50-70?

— Для меня нынешнего оптимальный вариант — 40-50 концертов ежегодно. Играть их хочу хорошо и иметь достаточного времени, чтобы подготовиться к каждому выступлению. Лучше сфокусироваться на какой-то жемчужине, нежели устраивать марафон и играть небрежно, что неизбежно при частых концертах. Жить в режиме бесконечного гастрольного чеса ради денег мне неинтересно. Возможно, в этом просматривается высокомерность, но я точно не собираюсь предпринимать усилия для уплотнения гастрольного графика. Наоборот — планирую со временем ограничиться 30 концертами в год.

— Что Вас интересует вне сцены?

— Музыкальная жизнь артиста не состоит только из концертов. Я с большим удовольствием хожу на выступления других музыкантов. Это подталкивает меня на поиски чего-то нового в своей собственной работе. Кроме того, я недавно стал преподавать в Литовской академии музыки и театра (образовалась на базе Литовской консерватории. — Прим. ФАН) в качестве приглашенного профессора. У меня нет собственного класса, но я даю уроки в свободное от концертов время. Эта новая для меня сфера деятельности также подталкивает к саморазвитию.

Лукас Генюшас родился в 1990 году в семье музыкантов и с пяти лет начал заниматься музыкой. В 2013 году окончил Московскую консерваторию в классе своей бабушки Веры Горностаевой и продолжил обучение в ассистентуре-стажировке.

Профессиональная жизнь пианиста началась с детства — регулярные концертные выступления, участие в фестивалях и международных конкурсах. Его конкурсная история насчитывает 12 высоких наград. Наиболее значительные из них — I премия Международного конкурса имени Джины Бахауер в США (2010), II премия Международного конкурса имени Фредерика Шопена в Варшаве (2011) и II премия XV Международного конкурса имени Петра Чайковского (2015).

Репертуар артиста весьма разнообразен и с каждым годом стремительно расширяется. В 2011 году Лукас принял участие в постановке балета Леонида Десятникова «Утраченные иллюзии» (Большой театр), в партитуре которого ведущая роль отведена солирующему фортепиано.

За последние несколько лет записи Генюшаса с произведениями Шопена и Рахманинова вышли на лейблах NIFC, Art Classic и DUX. Двойной диск с произведениями Шопена выпустил Институт Фредерика Шопена в Польше (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina).

В 2015 году фирма «Мелодия» выпустила сольный диск Лукаса «Эмансипация консонанса» с произведениями Десятникова, Рябова и Арзуманова. В апреле 2016 года на «Мелодии» вышел диск дуэтов Лукаса со скрипачом Айленом Притчиным с произведениями Стравинского, Чайковского и Десятникова.