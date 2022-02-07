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Аналитик объяснил, с чем связан отказ Western Union проводить переводы внутри России
Экономика
Аналитик объяснил, с чем связан отказ Western Union проводить переводы внутри России
Global Look Press  /  Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Система денежных переводов Western Union была популярной в России в период 2000–2015 годов, ее использовали многие для переводов внутри России и за границу. Однако сейчас в ней нет необходимости. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Отказ от внутренних переводов

Western Union перестанет осуществлять переводы внутри России с 1 апреля в связи с их низкой востребованностью. Трансграничные переводы при этом будут осуществляться в штатном режиме. Об этом компания сообщила в письме, которое было направлено банкам-партнерам.

Аналитик объяснил, с чем связан отказ Western Union проводить переводы внутри России
ФБА «Экономика сегодня» /

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union (банкам. — Прим. ФАН) быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов», — говорится в письме.

«Беспокоиться не стоит»

Как отметил Артем Деев, беспокоиться не стоит. Популярной эта система в России была в период 2000–2015 годов, ее использовали многие для переводов внутри России и за границу.

«Но сейчас в нашей стране гораздо большие объемы переводов (в пять раз больше, чем у Western Union) осуществляются с помощью СБП (системы быстрых платежей) и за счет переводов с карты на карту между банками. Поэтому компания сворачивает свою деятельность по внутрироссийским переводам (они не пользуются спросом), но оставляет в прежнем режиме возможность денежных переводов между странами», — заключил Артем Деев.

Ранее Сбербанк представил услугу по дополнительной защите переводов родственников и близких от злоумышленников. Любые операции будут проверяться сотрудниками кредитной организации на подозрительные действия.

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россия переводы western union
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