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Песков: учения ВС РФ на Курилах не должны быть поводом для беспокойства других стран

Армия
Песков: учения ВС РФ на Курилах не должны быть поводом для беспокойства других стран
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 7 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протест, который выразили власти Японии в связи с предстоящими учениями ВС РФ в районе южной части Курильских островов.

Представитель Кремля подчеркнул, что манеры российских военных не должны быть поводом для беспокойства других государств. Москва может организовывать учения на территории всей России, включая Дальний Восток, уточнил он.

Японскую сторону предупредили о предстоящих мероприятиях ВС РФ возле острова Кунашир. Учения с ракетными стрельбами запланированы на 8 февраля.

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япония курилы песков военные учения
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