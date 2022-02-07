Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Нэйэр озвучил условие воссоединения каста сериала

Вашингтон, 7 февраля. Актер Кунал Нэйэр, известный по роли Раджеша Кутраппали из сериала «Теория большого взрыва», рассказал о возможном воссоединении каста в специальном эпизоде.

Сериал «Друзья» и франшиза о Гарри Поттера выпустили спецэпизоды, в которых артисты рассказали о работе над проектами и вспомнили интересные моменты. Не исключено, что «Теория большого взрыва» тоже может получить спецэпизод. Хотя с момента завершения проекта прошло не так много времени.

Нэйэр назвал условие воссоединения звезд в спецвыпуске. По его словам, он готов собраться с остальными артистами, когда ему исполнится 60 лет.

«Что ж, когда мне будет 60 и при условии, что телевидение все еще будет существовать. Откровенно говоря, это было поистине прекрасное время в моей жизни, а сейчас я наслаждаюсь другими начинаниями. Так что все в руках Вселенной», — указал 40-летний артист в интервью порталу ComicBook.

«Теория большого взрыва» выходила на экраны с 2007 по 2019 годы. Ситком рассказывал о жизни молодых ученых-гиков. Сериал насчитывает 12 сезонов.

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