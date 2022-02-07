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Россияне могут столкнуться с рядом ограничений при получении пенсии на карту

Экономика
Россияне могут столкнуться с рядом ограничений при получении пенсии на карту
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 февраля. Пенсионеры, получающие государственные выплаты на банковские карты, могут столкнуться с рядом ограничений, сообщает портал URA.RU.

Выплату нельзя получить без подтверждения места жительства, если человеку назначена не страховая, а социальная пенсия по старости, но при этом у него нет постоянной регистрации в РФ. Ограничения могут коснуться пенсионеров, живущих в северных регионах и получающих районную надбавку, имея при этом регистрацию в другом регионе.

Деньги, списанные в счет долга с пенсионной карты, нельзя вернуть. Пенсионер должен платить налог на проценты по вкладам, если размер дохода превышает необлагаемую сумму. Пожилые люди могут оформить налоговый вычет и вернуть уплаченные проценты.

Пенсии в РФ начисляются только на карты МИР. Карты других платежных систем использовать для этих целей в РФ нельзя. Только российские пенсионеры, живущие за границей, могут получать выплаты на другие карты, выпущенные на территории России.

Исследование аналитиков ранее показало, что пенсионеры РФ после выхода на заслуженный отдых предпочитают переезжать жить к морю.

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