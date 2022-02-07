Лукашенко заявил, что сооснователь Nexta Протасевич никого не убивал в Донбассе

Минск, 7 февраля. Сооснователь телеграм-канала Nexta, признанного на территории Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич не убивал людей во время боевых действий в ЛДНР. Соответствующее заявление сделал глава белорусского государства Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, для того, чтобы узнать это, он приглашал в Минск правоохранителей из Донецка. Об этом Лукашенко рассказал в ходе беседы с телеведущим Владимиром Соловьевым на YouTube канале «Соловьев Live».

«Это пацаненок, которому 18 лет, у нас немало таких было, поехал в лагерь, в Украину тренироваться. Тренироваться. А потом, чтобы его на крови замешать, отправили на Донбасс. Хорошо, что он не стрелял там. Но мы точно знаем — его бог миловал, он не убивал в Донбассе. Если бы это было, ситуация бы была иной», — высказался президент.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России и Белоруссии будут вынуждены дать совместный ответ, если Киев решит развязать войну против Донбасса. Об этом заявил Лукашенко.