Управляющего ЦБ Ливии обвинили в снижении позиций банков страны в мире

Триполи, 7 февраля. Эксперты в области экономики обвинили управляющего Центральным банком Ливии Сиддика аль-Кабира в проведении односторонней политики, которая ослабила позиции национальных организаций в мире.

В беседе со Sky News Arabia специалисты представили собственное видение пути спасения кредитно-денежного сектора страны, начиная с увольнения главы ЦБ, связанного с террористической организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), и заканчивая объединением министерств финансов, планирования и экономики в одно ведомство.

«Снижение стоимости динара более чем на 70% с начала 2021 года крайне пагубно сказалось на капитале коммерческих банков», — заявил, в частности, профессор Университета Бенгази Атыя аль-Фитури.

По его словам, все негосударственные финансовые учреждения имеют со своими иностранными контрагентами отношения, связанные с кредитами и гарантиями.

«Кредитно-денежные организации оцениваются с точки зрения объема активов, с которыми можно иметь дело, и здесь мы находим, что показатели Ливии сильно отстают по сравнению с европейскими или другими странами», — добавил эксперт.

Аль-Фитури привел в пример крупнейший в североафриканском государстве банк Jumhouria, заявив, что до 12 января 2021 года его оплаченный капитал составлял 140 млн динаров (около 100 млн долларов). С учетом же девальвации валюты на сегодняшний день он насчитывает всего лишь менее 31 млн долларов.

По мнению эксперта, такое снижение вынуждает крупные зарубежные банки отказаться от заключения сделок. Подобная ситуация наблюдается и по отношению к другим банкам Ливии, которым необходимо увеличить свой капитал по меньшей мере на 220%, если они хотят сохранить свое положение и отношения с иностранными организациями.

Вместе с тем Аль-Фитури обвинил главу ЦБ в следовании односторонней линии, приведшей к девальвации национальной валюты.

«Аль-Кабир» снизил стоимость динара, не посоветовавшись с Комитетом по денежно-кредитной политике или Советом директоров, и это большая ошибка, за которую нужно нести ответственность. Данная мера не принесла никакой положительной отдачи, кроме инфляции и нарастающего обнищания граждан», — заключил специалист.

Радикальные шаги

По мнению экономического аналитика Аднана Нафу, выходом из сложившегося положения могут стать радикальные изменения в ливийской банковской системе. Эксперт считает, что начать нужно в первую очередь с увольнения руководителей ЦБ и прекращения недальновидной денежно-кредитной и финансовой политики, проводимой в течение последних десяти лет. По словам Нафу, Сиддика аль-Кабира необходимо немедленно отправить в отставку, так как он не справился с управлением банком и лишь настаивал на мерах, усугубляющих кризис.

«Пришло время построить свободную ливийскую экономику, которая создает бизнес. Этого можно добиться только путем борьбы с коррупцией и монополией, превращения центрального банка в национальное денежно-кредитное учреждение, возвращения к его прежним изначальным компетенциям. Необходимо также объединение министерств финансов, планирования и экономики в одно ведомство и поставить в его главе профессионального администратора», — добавил Нафу.

Специалист также предложил создать кризисный комитет из экспертов в области банковского дела и финансов, чтобы иметь возможность исправить ситуацию, ставя четкие и конкретные цели и соблюдая определенные сроки.

Ранее управляющий Центробанком Ливии Сиддик аль-Кабир объявил о начале объединения структуры. По его словам, все процедуры займут не менее шести месяцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.