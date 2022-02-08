Америка дозрела до своего 37-го: профессор Евстафьев предрек США тяжелые времена

Призрак экономического кризиса уже ходит по Северной Америке и грозит обернуться для Соединенных Штатов тяжелыми временами. Об этом заявил российский политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики, кандидат политических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» Дмитрий Евстафьев.

Уже совсем скоро экономический кризис может настигнуть Соединенные Штаты, несмотря на то, что американские власти пытаются всячески отгонять от себя эти мысли, считает специалист. По его словам, ситуация может закончиться для США тяжелыми временами.

«Призрак экономического кризиса, причем не циклического, а явно структурного характера, ходит по миру. По-моему, все уже согласились, что он будет, что он неизбежен. Вот только наши западные партнеры и идеологи всегда думали, что этот призрак будет ходить где-то по периферии — в Европе или Азии. Но проблема вся в том, что этот призрак начинает ходить по Северо-Американскому континенту. Он начинает ходить по тому самому ядру финансово-инвестиционного капитализма, который при всех условиях должен был оставаться неприкосновенным. Где тонко, там и рвется. Поэтому ситуация может закончиться крупной забастовкой, срывом логистики и так далее. Все это бывает случайно. Собственно говоря, Великая депрессия началась с абсолютно случайного стечения обстоятельств», — заявил эксперт в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

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Дмитрий Евстафьев уверяет, что сегодня США столкнулись с кризисом личности и институтов. А это, считает эксперт, свидетельствует о том, что Америка дозрела до своего 37-го года.

«Впоследствии будет интересно посмотреть с точки зрения политической патологоанатомии, что будет превалировать — личность или институт. Нам все время говорили, что дефекты личности в развитой демократии компенсируются за счет институтов. И до известной степени это было так. Но посмотрим, насколько это поможет сейчас. Ведь мы сегодня в западном мире имеем одновременно и кризис личности, и кризис институтов, которые пока превалируют. […] Я вам так скажу, удерживать их не нужно. Я не говорю, что их необходимо подтолкнуть к неомаккартизму, но Америка дозрела до своего 37 года. И она должна в нем утонуть. Удерживать их от скатывания во внутриполитический хаос не стоит, спасать им лицо — тоже», — резюмировал он.

Западным странам пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.