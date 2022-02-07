Пример строгой принципиальности: почему Чехия выступила против отправки военных НАТО на Украину

Чехия не хочет участвовать в боевых действиях на территории Донбасса, которые могут спровоцировать украинские власти. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Чехия против

Президент Чехии Милош Земан заявил, что выступает против отправки военнослужащих НАТО на Украину. Об этом сообщает телеканал CNN Prima news.

«Украина не является частью НАТО, поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным», — заметил Земан.

hrad.cz /

По его словам, рассмотрение такого варианта для Чехии было бы возможным лишь в случае отправки воинского контингента в государство, которое является членом Североатлантического альянса.

«Нет причин, чтобы мы направляли туда (на Украину. — Прим ФАН) военные подразделения», — добавил Земан.

«Чехия не хочет в этом участвовать»

Как отметил Владимир Соловейчик, президент Милош Земан нередко отстаивает свою точку зрения, когда считает ее важной и принципиальной, вопреки мнению власть имущих. Так было в его молодые годы, когда он за поддержку «Пражской весны» был исключен из рядов Компартии Чехословакии, хотя мог бы покаяться и сохранить шансы сделать карьеру.

«Так было в 1990 году, когда он, будучи депутатом чехословацкого федерального парламента, резко критиковал словацких националистов, набиравших тогда политический вес. Так было совсем недавно, когда он выступил против провокационной позиции правительства Бибиша, пытавшегося найти в расследовании давнего взрыва склада с боеприпасами во Врбетице некий мифический «след российских спецслужб», — заметил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он обратил внимание, что Земан — политик самостоятельный и принципиальный. В силу возраста и состояния здоровья он после окончания президентских полномочий (это у него уже второй президентский срок, согласно Конституции Чехии, больше уже не будет) вряд ли имеет шансы на какую-либо карьеру у себя на родине или в структурах брюссельских евробюрократов. Он вдвойне независим от господствующих мнений и тенденций европейской и американской пропаганды, называет вещи своими именами, уверен политолог.

«Будучи по Конституции Чешской Республики верховным главнокомандующим вооруженными силами, Милош Земан не хочет брать на себя ответственность за возможную гибель чешских солдат в случае организации киевскими правителями и украинскими националистами какой бы то ни было вооруженной провокации. Эта позиция достойна уважения. В чешской политике было немало людей, показавших пример самоотверженности, вплоть до самопожертвования и строгой принципиальности, в борьбе за интересы своей страны и своего народа. Таковы были Ян Гус и Иероним Пражский, Юлиус Фучик и Милан Вацлавик, Франтишек Кригель и Эдуард Гольдштюккер. Милош Земан имеет все шансы оказаться в народной памяти в этом же ряду», — заключил Владимир Соловейчик.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.