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Лунный гороскоп от Elle на 7 февраля
Общество
Лунный гороскоп от Elle на 7 февраля
pixabay.com  / 

Люди еще в древности знали, что Луна, проходя через разные знаки зодиака, влияет на наши чувства, желания и события. Если уметь им пользоваться, можно понять, в каких делах нас ждет успех, а какие — лучше отложить на потом, пишет журнал Elle.  

В этот понедельник Луна находится в знаке Стрельца. Настроение должно стабилизироваться. Голова у многих будет работать ясно. К тем, кто находится в поиске новых идей, из Вселенной приходит нужная информация. 

Этот день прекрасно подойдет для ранее задуманных дел. Удачен день для обучения. Новые занятия прекрасно начинать именно 7 февраля. 

А вот тело и здоровье потребуют особого внимания. Порелаксируйте, поделайте дыхательные и телесные практики. Лучшее время для йоги. Любая терапия сегодня работает с полной отдачей. 

Если вы решили бросить курить — это идеальный для этого день. Желающим избавиться от вредных привычек будет легче всего освободиться. Не стесняйтесь корректировать систему питания, переходите на более здоровый режим.

А вот косметические процедуры и активные тренировки лучше перенести. Сильные нагрузки могут выбить вас из колеи и зарядить больше чем нужно, не забывайте, что этот понедельник — день гармонии.

Чувствительными местами в этот день окажутся кожа и суставы. Берегите их и обращайте внимание на то, что они пытаются вам сказать. 

Сновидения, приснившиеся в эту ночь, покажут вам, что помешает достичь гармонии, и подскажут, как решить возникшую проблему.  

Ранее сообщалось, что сильное магнитное поле Луны могло быть сгенерировано внутренней конвекцией. 

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