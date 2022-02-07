Лунный гороскоп от Elle на 7 февраля

Люди еще в древности знали, что Луна, проходя через разные знаки зодиака, влияет на наши чувства, желания и события. Если уметь им пользоваться, можно понять, в каких делах нас ждет успех, а какие — лучше отложить на потом, пишет журнал Elle.

В этот понедельник Луна находится в знаке Стрельца. Настроение должно стабилизироваться. Голова у многих будет работать ясно. К тем, кто находится в поиске новых идей, из Вселенной приходит нужная информация.

Этот день прекрасно подойдет для ранее задуманных дел. Удачен день для обучения. Новые занятия прекрасно начинать именно 7 февраля.

А вот тело и здоровье потребуют особого внимания. Порелаксируйте, поделайте дыхательные и телесные практики. Лучшее время для йоги. Любая терапия сегодня работает с полной отдачей.

Если вы решили бросить курить — это идеальный для этого день. Желающим избавиться от вредных привычек будет легче всего освободиться. Не стесняйтесь корректировать систему питания, переходите на более здоровый режим.

А вот косметические процедуры и активные тренировки лучше перенести. Сильные нагрузки могут выбить вас из колеи и зарядить больше чем нужно, не забывайте, что этот понедельник — день гармонии.

Чувствительными местами в этот день окажутся кожа и суставы. Берегите их и обращайте внимание на то, что они пытаются вам сказать.

Сновидения, приснившиеся в эту ночь, покажут вам, что помешает достичь гармонии, и подскажут, как решить возникшую проблему.

Ранее сообщалось, что сильное магнитное поле Луны могло быть сгенерировано внутренней конвекцией.