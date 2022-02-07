Худший кошмар США: Россия и Китай собрались отобрать демократию у Запада

Россия и Китай имеют все шансы перехватить мировую повестку и отобрать у США монополию на демократию. Такое мнение озвучила политолог-американист Вероника Крашенинникова.

Неоднократно Соединенные Штаты демонстрировали, что халатно относятся к демократии, поскольку регулярно вмешивались в суверенные дела независимых государств, чтобы убрать законно избранных лидеров и поставить на их место проамериканских, считает эксперт. По ее словам, США пользуются термином «демократия» против других стран исключительно в собственных целях.

«Риторически это сделать достаточно легко. Существуют слишком много примеров, когда США настолько предавали само понятие термина «демократия». Всякий раз, когда они проводят вмешательство в дела другого государства, это означает, что им не нравится что-то, что решил народ этой страны — когда они снимают легитимно избранных глав этих государств. США очень часто не устраивает мнение других народов», — сказала она.

Политолог-американист также считает, что в этом плане союз Росси и Китая — худший кошмар США, поскольку они двигаются в победном направлении, а Вашингтону нечего противопоставить данному альянсу даже в военном плане.

«Забрать этот термин у США необходимо. Однако в дальнейшем будет нужно, чтобы мировое сообщество поверило Китаю и России, что они являются защитниками демократии. […] Идет постепенное сближение России и Китая в военно-политическом, экономическом и ценностном планах. Это как раз и есть направление в победном порядке. Конечно, союз России и Китая — худший кошмар для США. Потому что воевать против такого союза будет совершенно вредно для США. Даже если наши страны будут по отдельности, то войны с такими крупными державами на два фронта США всегда избегали в своих военных доктринах. Так что это не вариант», — заявила Вероника Крашенинникова в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

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