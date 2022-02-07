«Газпром» нарастил объем прокачки сырья через ГТС Украины

Москва, 7 февраля. Транзит российского газа через ГТС Украины стал увеличиваться после стабилизации цен на европейском рынке, сообщает «Интерфакс».

Согласно данным «Оператора газотранспортной системы Украины», заявка «Газпрома» на транзит энергоресурса через страну 7 февраля составила 107,8 млн куб. м. в сутки. Почти такой же объем топлива транспортируется через страну по долгосрочному контракту (109 млн куб. м в сутки).

Европейские потребители стали покупать больше газа у «Газпрома» с начала февраля после того, как контрактная цена по индексу «на месяц вперед» приблизилась к стоимости энергоресурса на спотовом (краткосрочном рынке).

«Газпром» загружает мощности «Северного потока» (170 млн куб. м в сутки) и украинскую ГТС (бронь по долгосрочному контракту составляет 109 млн куб. м в сутки), поставляя газ в ЕС. Газопровод «Ямал — Европа» пока не используются, поскольку «Газпром» его мощности не бронирует с 21 декабря.

Запас газа в хранилищах Европы снизился до 36,21%. Это на 14% ниже средних показателей на этот период в течение прошлых лет.

Компания «Газпром Армения» анее заявила о намерении увеличить тариф для потребителей энергии на 6%.