Всемирный банк отметил участившиеся дефолты развитых стран по кредитам КНР

Москва, 7 февраля. Правительства многих развивающихся стран перестали платить по долгам Китаю, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Всемирного банка (ВБ).

По данным организации, дефолты по таким кредитам происходят чаще, чем по обязательствам стран перед кредиторами из числа развитых стран. Однако о ситуации с должниками Пекина до недавнего времени было мало известно, поскольку условия, на которых государство предоставляло займы, были крайне непрозрачными, говорится в публикации.

Как отметили в ВБ, половина китайских кредитов не отражалась в официальной долговой статистики. Это связано с тем, что официальный Пекин требовал от заемщиков полной конфиденциальности. Поэтому дефолты ряда стран остаются скрытыми.

Однако власти КНР уже изменили свою позицию по кредитам. Правда, проблемы по уже выданным долга остаются. В ВБ не исключают, что они могут привести к новым дефолтам.

Власти Китая считают, что в 2022 году инфляция в стране будет ниже, чем в прошлом. Они также рассчитывают на снижение темпов роста стоимости сырьевых товаров за счет ужесточения денежно-кредитной политики в других государствах.