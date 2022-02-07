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Лукашенко заявил, что Тихановская осталась должна 15 тысяч долларов Белоруссии

Политика
Лукашенко заявил, что Тихановская осталась должна 15 тысяч долларов Белоруссии
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Минск, 7 февраля. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская осталась должна госпредприятию. Об этом рассказал глава белорусского государства Александр Лукашенко.

По словам президента, Тихановская задолжала Белоруссии 15 тысяч долларов. Однако, как подчеркнул глава государства, речь идет даже не о деньгах. Об этом Лукашенко рассказал в ходе беседы с телеведущим Владимиром Соловьевым на YouTube канале «Соловьев Live».

«Могла бы (по почте вернуть. — Прим. ФАН.), тем более деньги ж госпредприятия, не частные. У нас все есть для того, чтобы подтвердить, что она брала деньги. Поэтому она понимает, что лучше замять этот вопрос. Я его не поднимаю, ну и она молчит», — раскрыл Лукашенко уникальные подробности о 15-тысячном долге Тихановской.

Лукашенко заявил, что Тихановская осталась должна 15 тысяч долларов Белоруссии
president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Ранее политолог Гаспарян высмеял «оппозиционную армию» Тихановской, призванную снова раскачать Белоруссию. Он отметил, что слабые потуги экс-президента республики оправдать свою роль «главной белорусской оппозиционерки» сейчас вызывают только недоуменную усмешку.

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лукашенко долг Тихановская
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