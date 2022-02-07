Российскую хоккеистку Вафину не удивило поведение канадок в матче на ОИ-2022

Пекин, 7 февраля. Нападающая женской сборной России Александра Вафина в первом перерыве матча с командой Канады высказалась об инциденте с задержкой игры из-за отказа канадок выходить на лед до получения результатов теста на коронавиурс российской сборной.

По словам хоккеистки, сейчас такое время, что все должны оперативно адаптироваться ко всевозможным условиям.

«Судьи сказали нам подождать информацию, мы немного подождали, а потом начался матч. Все, в принципе, нормально. Удивило ли поведение канадок? Нет, не удивило!» — сказала Вафина в эфире телеканала «Матч ТВ».

Она обратила внимание на то, что в маске играть непривычно, но это никаким образом не отразилось на самой встрече с канадскими соперницами.

«Мы должны принять те требования, которые нам выдвигают, и играть, как можем. Спасибо, что вообще дали нам сыграть этот матч», — подчеркнула Вафина.

Сборная России проиграла канадкам со счетом 1:6 в матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине. В прошлом матче российские хоккеистки проиграли американкам — 0:5.