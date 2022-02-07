Начать Третью мировую войну: какие цели вынашивает Польша относительно Белоруссии

Польша уже очень давно вынашивает корыстные намерения относительно Белоруссии. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил в эксклюзивном интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», что попытка Варшавы повлиять на президентские выборы 2020 года в Белоруссии могла привести к вторжению войск НАТО и началу Третьей мировой войны.

«Если бы мы разговаривали об этом года 2–3 назад, я бы сказал так: «Лукашенко неправ. В Польше живут и работают умные люди, которые не готовы устраивать большой конфликт — тем более на пустом месте!». Однако в последнее время я все больше разделяю точку зрения, идентичную представленной белорусским лидером, — сказал Межевич. — Нет, конечно , нельзя ставить вопрос таким образом, что Варшава именно хотела начать Третью мировую войну. Но вот реализовать свои цели на территории Республики Беларусь — еще как!»

Федеральное агентство новостей /

Попытка же реализовать эти цели, продолжил эксперт, вполне могла бы привести к плачевному результату.

«Так что очень хорошо, что эти планы не были доведены до своего логического завершения», — резюмировал политолог.

Ранее Межевич призвал государства соревноваться на Олимпиаде, а не на войне.