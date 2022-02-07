Пентагон отправил в Польшу еще один самолет с десантниками ВС США

Вашингтон, 7 февраля. Очередной военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III с подразделениями 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США приземлился в Польше.

По имеющейся информации, самолет вылетел с базы Форт-Брегг. Он прибыли в аэропорт польского города Жешув, расположенного в 90 километрах от границы с Украиной. По решению Пентагона на юго-востоке Польши будет размещено в общей сложности 1,7 тысячи американских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что транспортник ВС США приземлился в аэропорту Жешув-Ясенка. На его борту находился военный груз с авиабазы под городом Довер. В американском минобороны накануне говорили, что усилят группировку войск в Европе из-за событий вокруг Украины.