МОК прокомментировал инцидент с отказом канадок выходить на матч со сборной России

Пекин, 7 февраля. Российские и канадские хоккеистки вышли на игру четвертого тура олимпийского турнира в масках по взаимной договоренности. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Хоккеистки сборных России и Канады начали матч группового турнира ОИ в понедельник в масках. Канадские спортсменки отказались выходить на лед, так как их сторона не получила данных о тестах на коронавирус в российской команде. В связи с этим начало матча было перенесено на час позже, передает РИА Новости.

«Матч между женскими сборными ОКР и Канады начался с задержкой. В результате обсуждения команды договорились, что они начнут встречу в масках», - сообщили в МОК.

В третьем периоде россиянки вышли без масок после получения всех тестов на COVID-19. канадки продолжили играть в средствах индивидуальной защиты. Матч закончился со счетом 1:6 в пользу канадской команды.

Ранее Российская национальная команда выиграла золото Олимпийских игр в рамках командного турнира по фигурному катанию. Досрочную победу сборной России обеспечило выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.