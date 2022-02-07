Москва, 7 февраля. Массовый сбой работы в Telegram произошел в Европе. Об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector.

Пользователи приложения жалуются на проблемы с подключением к сервису и отправкой сообщений. Подобные сбои в работе мессенджера были зафиксированы также в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал разработчиков WhatsApp. Он отмечал, что бреши в безопасности приложения находят раз в несколько месяцев, что подтверждает некомпетентность его создателей.