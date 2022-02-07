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Депутаты Госдумы могут полностью изменить закон о похоронном деле в России

Общество
Депутаты Госдумы могут полностью изменить закон о похоронном деле в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 февраля. Депутаты Государственной думы России могут рассмотреть законопроект о похоронном деле и сделать похороны госуслугой. Предполагается, что рассмотрение пройдет уже в феврале.

Новый законопроект предполагает замену закона «О погребении и похоронном деле», действующего с 1996 года, сообщил источник издания «Ведомости». По мнению разработчиков проекта, оказание похоронных услуг в России стало предпринимательством. Авторы предлагают обязать ритуальные агентства получать разрешение на осуществление похоронной деятельности и провести инвентаризацию мест захоронения.

«Когда случается беда, человек обращается в ритуальную компанию, она занимается подготовкой захоронения, а кладбища занимаются самим захоронением. Агентства выбирают гроб, транспорт и так далее. И на этом рынке работает кто попало. Отсюда огромное количество черных компаний», — заявил руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш.

Как сообщалось ранее, в Государственной думе РФ прорабатывают меры по борьбе с бродячими собаками. Необходимые поправки планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях.

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государственная дума законопроект ритуальные услуги
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