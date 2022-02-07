Экстрасенс Боград не исключил в будущем катастроф и кровопролития

Москва, 7 февраля. Личный экстрасенс первого президента РФ Бориса Ельцина Виталий Боград не исключил, что в будущем человечество может столкнуться с катастрофами и кровопролитием.

По словам медиума, многие провидцы предвидели столкновения между государствами и истребление людей. Боград подчеркнул, что все это происходит лишь по «Закону неба». Он отметил, что знает это, так как обладает способностью видеть мир изнутри в момент его гибели.

«Ничто неизменно, все жестко детерминировано. Все, что происходит в социуме, закономерно. А как оно будет выглядеть, неважно: войны, болезни. Как говорил Иисус, моры, глады, землетрясения. Все это нужно пережить», — сделал он шокирующее пророчество, которое «взорвало» Сеть.

pixabay.com /

Личный экстрасенс Ельцина считает, что виной всему, что на данный момент происходит на мировой арене, является человек. По его мнению, людская жадность приводит бедам.

Ранее сообщалось, что предсказания болгарской провидицы Ванги до сих пор волнуют людей, у нее есть много последователей. Ученые попытались объяснить, почему люди верят в ее экстрасенсорные способности.