МИД России указал на отсутствие связи между выборами в США и переговорами по безопасности

Москва, 7 февраля. Россия в переговорах с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности не опирается на американские электоральные процессы, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Единственное, что Москва готова принимать во внимание, — это срок действия продленного Договора о СНВ, подчеркнул дипломат. Он дал комментарий РИА Новости.

«В вопросах международной безопасности и стратегической стабильности мы ориентируемся отнюдь не на электоральные циклы США. У нас также нет стремления устанавливать какое-то "расписание" или искусственные временные ограничения для переговорщиков», — сообщил Ермаков.

Ранее директор департамента отметил противоречия в американской политике на фоне размещения оружия США на территории стран НАТО. Так он прокомментировал обеспокоенность Вашингтона изменениями в белорусской Конституции.