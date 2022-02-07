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МИД России указал на отсутствие связи между выборами в США и переговорами по безопасности

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 12:14
Политика
МИД России указал на отсутствие связи между выборами в США и переговорами по безопасности
pixabay.com

Москва, 7 февраля. Россия в переговорах с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности не опирается на американские электоральные процессы, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Единственное, что Москва готова принимать во внимание, — это срок действия продленного Договора о СНВ, подчеркнул дипломат. Он дал комментарий РИА Новости.

«В вопросах международной безопасности и стратегической стабильности мы ориентируемся отнюдь не на электоральные циклы США. У нас также нет стремления устанавливать какое-то "расписание" или искусственные временные ограничения для переговорщиков», — сообщил Ермаков.

Ранее директор департамента отметил противоречия в американской политике на фоне размещения оружия США на территории стран НАТО. Так он прокомментировал обеспокоенность Вашингтона изменениями в белорусской Конституции.

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