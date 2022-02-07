Премьер Израиля обсудил с Байденом ликвидацию главаря ИГ в Сирии и возрождение СВПД

Тель-Авив, 7 февраля. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и переговоров по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Перед началом обсуждения основной темы израильский премьер поздравил главу Белого дома с ликвидацией главаря «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, осуществленной силами спецназа ВВС США в ночь на 3 февраля на северо-западе Сирии.

«Мир стал более безопасным благодаря смелой операции американских войск», — цитирует Беннета его офис.

Двухчасовая операция имела место в населенном пункте Атма на границе провинций Идлиб и Алеппо. Местные жители сообщали о звуках вертолетов и о массированной стрельбе. По данным источников, в результате погибли тринадцать человек, в том числе шестеро детей и четыре женщины. Все они — члены семьи боевика. Американская сторона объясняет эти жертвы активацией «пояса шахида», который был надет на Аль-Курайши. В самом рейде участвовали 24 элитных сотрудника американского спецназа.

Военный обозреватель Алексей Суконкин в интервью для ФАН объяснил, что данное мероприятие, по всей видимости, осуществлялось по отработанной схеме: разведка установила точное местонахождение террориста, после чего туда при помощи вертолетов направился спецназ. При этом эксперт усомнился в наличии «пояса шахида» у боевика. Дело в том, что посмертные фотографии убитого не позволяют свидетельствовать о взрыве, который якобы имел место быть, из чего можно сделать вывод, что американцы попросту зачистили все здание без разбора.

Само значение проведенной операции не следует преувеличивать: на место одного террористического главаря придет другой, как это уже не раз было.

USA commando raid counterterrorism operation in Syria killed Islamic State ISIS leader Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi https://t.co/7y1I0aE1BI pic.twitter.com/5IHNoHHdKN — U2Bheavenbound (@BeHeavenbound) February 3, 2022

В то же время военный эксперт Борис Рожин обратил внимание на тот факт, что проблема терроризма в Сирии не исчезнет до тех пор, пока часть территорий республики находится под контролем других государств (США и Турции). Именно эти районы являются резервуарами для боевиков.

Сам же смысл операции, по мнению Рожина, заключался в смягчении последствий недавнего мятежа пленных боевиков ИГ в Хасаке, которые имели поддержку извне. В самой же деятельности террористической организации после смерти аль-Курайши ничего не изменится, считает эксперт.

Biden & Bennett discuss #Iran, the raid on #ISIS, and an upcoming presidential visit:



'Naftali Bennett wants to make sure that he has an open door to the White House if he ever needs it,' @Multied tells @benitalevin. 'That's the most important thing for Israel to know.' pic.twitter.com/suNXGx6IXe — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) February 7, 2022

Известно, что основная часть разговора Байдена и Беннета была посвящена усилиям по замедлению развития ядерной программы Ирана. Израиль традиционно выступает против возрождения СВПД, подписанного в 2015 году между Исламской республикой и США, Китаем, Россией, Германией, Францией, Великобританией, ЕС.

В соответствии с ядерной сделкой с Ирана снимались действовавшие на тот момент экономические санкции. В обмен он обязался закрыть военную ядерную программу, сократить запасы обогащенного урана и допустить наблюдателей МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

Федеральное агентство новостей /

В 2018 году президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении этого соглашения, и, не предоставив соответствующих доказательств, вышел из него, введя повторные санкции. Совместные с ЕС попытки вернуть Соединенные Штаты за стол переговоров окончились ничем, и в конце концов Иран объявил себя свободным от условий договора.

К настоящему моменту Тегеран вплотную приблизился к технической возможности создания ядерного оружия, с чем и связаны продолжающиеся с апреля 2021 года переговоры по возрождению СВПД в Вене.

Iran said on Monday removal of US sanctions is Tehran's red line in talks with world powers in Vienna to revive a 2015 nuclear deal.https://t.co/pDz5scy9sy — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 7, 2022

Израильское руководство уверено, что снятие санкций с Ирана лишь ускорит его работы по созданию ядерного оружия. В связи с этим Беннет в очередной раз подчеркнул, что его страна не будет связана потенциальным соглашением в случае его заключения.

«Любой, кто думает, что такое соглашение повысит стабильность [на Ближнем Востоке], ошибается. Израиль оставляет за собой право действовать в любом случае, с соглашением или без него», — выразил свою позицию премьер.

Помимо этого, собеседники обсудили ситуацию вокруг Украины и пригласили друг друга в гости. Кроме того, Байден гарантировал поддержку системы пополнения боекомплекта израильских систем ПРО «Железный купол».

1 Организация запрещена на территории РФ.