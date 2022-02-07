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Азербайджан передал Еревану задержанных в ноябре армянских военных

Армия
Азербайджан передал Еревану задержанных в ноябре армянских военных
mil.am  /  Министерство Обороны Республики Армения

Баку, 7 февраля. Азербайджан принял решение передать Еревану восемь армянских военнослужащих, которые были задержаны на границе двух стран в ноябре 2021.

Как сообщают представители Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, солдаты армянского происхождения уже возвращены на родину.

«Руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года Азербайджанская Республика вернула Армении восемь военнослужащих армянского происхождения», — говорится в сообщении.

Ранее в Армении сообщили о гибели солдата в результате обстрелов с позиций ВС Азербайджана. Как утверждается, азербайджанская сторона использовала артиллерию и беспилотники для ведения огня.

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