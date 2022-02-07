ВМС США получили 28-й «маленький паршивый кораблик»

5 февраля в состав ВМС США был введен USS Savannah — 28-й корабль прибрежной зоны, построенный в рамках программы Littoral combat ship. Об этом событии проинформировала общественность пресс-служба United States Navy.

Казалось бы, произошло более чем отрадное событие для американской стороны — Военно-морские силы Соединенных Штатов пополнились еще одной современной боевой единицей. Однако не все так просто. По мнению специалистов, несмотря на продолжение в США строительства кораблей прибрежной зоны, сама программа LCS у американских адмиралов давно энтузиазма не вызывает.

Началась данная история в конце 90-х — начале 2000-х годов, когда командование ВМС США решило избавиться от своих старых фрегатов типа Oliver Hazard Perry в пользу новых многоцелевых единиц, получивших название «корабли прибрежной зоны». Исходно в понимании американских адмиралов Littoral combat ship (LCS) должен был представлять собой небольшой, но очень скоростной корабль, построенный с использованием стелс-технологий и способный за счет замены модулей с вооружением/оборудованием выполнять крайне широкий спектр задач — от оперативной доставки спецназа к побережью противника до борьбы с минами, подлодками и надводными вражескими кораблями.

Глава ВМС Гордон Энгланд назвал Littoral combat ship «маленьким, быстрым, маневренным и относительно недорогим», но на деле LCS получился совсем другим. Стремление оснастить небольшой корабль мощной энергетической установкой и «воткнуть» в него обозначенные в техзадании модули привело к заметному росту водоизмещения и стоимости LCS. Еще больше увеличило стоимость реализации программы Littoral combat ship то обстоятельство, что в борьбе Lockheed Martin и General Dynamics за право «протолкнуть» Пентагону свой проект LCS победили обе американские корпорации. То есть вместо постройки LCS по одному унифицированному проекту Пентагон решил строить корабли прибрежной зоны сразу по двум весьма различающимся проектам (Lockheed Martin сконструировала USS Freedom — стальной однокорпусный корабль с алюминиевой надстройкой, а General Dynamics создала USS Independence — тримаран, полностью выполненный из алюминия).

USS Freedom вошел в строй в 2008-м, USS Independence — в 2010-м.

Американские адмиралы рассчитывали получить до 60 кораблей прибрежной зоны. Однако испытания головных LCS и появившихся позже их «собратьев» заставили Пентагон ограничить программу Littoral combat ship строительством всего 38 единиц. Почему? Потому что широко распиаренные на стадии проектирования на деле LCS оказались слишком заметными, слишком дорогими и слишком слабовооруженными единицами (с реализацией модульной концепции вооружения у американцев возникли большие проблемы). А еще у «Фридомов» выявилась неизлечимая «детская болезнь» — постоянные поломки редуктора главной энергетической установки. Неудивительно, что к 2018 году остряки в ВМС США стали расшифровывать аббревиатуру LCS как Little Crappy Ship, то есть «маленький паршивый кораблик».

Самое печальное заключалось в том, что полностью остановить постройку оказавшихся откровенно неудачными LCS было нельзя. На их постройку уже были «выбиты» в конгрессе фантастические суммы, сама постройка LCS уже была законтрактована. Наконец, готового проекта корабля, способного выступить альтернативой Littoral combat ship, не существовало.

Когда в 2020-м американские адмиралы объявили о своем намерении списать четыре первых LCS (чтобы высвободить средства на программу создания новейших, но не столь «уникальных», как Littoral combat ship, фрегатов), то злопамятный конгресс разрешил отправить «в запас» только USS Freedom и USS Independence. Прочие же LCS конгрессмены обязали использовать дальше, а также достраивать уже законтрактованные флотом корабли прибрежной зоны. Американским адмиралам не оставалось ничего иного, как взять под козырек. Так что, с одной стороны, ВМС США, конечно, приятно получить USS Savannah. А с другой стороны — это уже 28-й Little Crappy Ship.

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