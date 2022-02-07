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Бредихин: Давление США на Германию усилилось по всем фронтам

Политика
Бредихин: Давление США на Германию усилилось по всем фронтам
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / Capri23auto

Пока блок НАТО трещит по швам, американцы решили максимально сконцентрировать свои силы на ускользающей из их рук Германии. Об этом ФАН рассказал член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Угрозы Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия заплатит «высокую цену» в случае «агрессии» в отношении Украины.

«Во-первых, это будет иметь очень высокую цену, если Россия вмешается в Украину со своими войсками. А с другой стороны, мы очень усердно работаем, чтобы использовать все каналы переговоров, которые у нас есть сейчас», — сказал Шольц.

Бредихин: «Давление США на Германию усилилось по всем фронтам»
Global Look Press / Andreas Gora/dpa

По его словам, Германия, НАТО и Европейский союз работают, чтобы прояснить, какие действия можно предпринять. Шольц считает, что России не стоит вмешиваться в дела Украины.

Давление США

Как отметил Антон Бредихин, слова Олафа Шольца говорят о том, что давление США на Германию усилилось по всем фронтам. И пока блок НАТО трещит по швам, американцы решили максимально сконцентрировать свои силы на ускользающей из их рук Германии. Если по линии экономики это не удается, то США решили давить по политической составляющей.

Бредихин: «Давление США на Германию усилилось по всем фронтам»
vk.com / Антон Бредихин

«Берлин напоминает и о своих интересах к влиянию на Украине. В условиях «переуступки» внешнего управления Украиной от США Великобритании, что было закреплено в рамках визита Бориса Джонсона, Германия поняла, что осталась не у дел. Учитывая опору на рациональность в политике, присущую немецкому руководству, будем считать, что эти слова останутся витать в воздухе и не отразятся на российско-немецких отношениях», — заключил Антон Бредихин.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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Все новости / Политика / Бредихин: Давление США на Германию усилилось по всем фронтам
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