Как Германия планирует бороться с Telegram

Популярный во всем мире мессенджер Telegram уже не в первый раз находится в центре скандала: правительства Китая, Пакистана и Омана уже заблокировали работу программы. В разное время Иран, Украина и Россия также пытались ограничить работу сервиса, но безуспешно. Власти Бразилии рассматривают возможность запрета работы продукта Павла Дурова на территории страны в преддверии всеобщих выборов, намеченных на октябрь 2022 года.

Теперь настала очередь ФРГ бросить вызов детищу российского программиста и бизнесмена.

Редакция Telegram-канала «Немецкий орел» попыталась разобраться, будет ли федеральное правительство Германии блокировать Telegram на территории страны.

Претензии к Telegram

Недовольство немецких властей заключаются в том, что мессенджер стал пристанищем ультраправых, противников коронавирусных ограничений и антиваксеров, а также наполнен призывами к насилию, травле людей и незаконным контентом. Берлин уже не раз направлял официальные запросы в штаб-квартиру компании в Дубае, однако безрезультатно.

Резонансным случаем, вызвавшим новый всплеск борьбы с мессенджером, стало вскрытие немецкими правоохранительными органами в декабре 2021 года обсуждения подготовки к убийству премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера в чате противников коронавирусных ограничений «Офлайн-сеть Дрездена» (Dresden Offlinevernetzung). В результате полицейского рейда были задержаны участники Telegram-сообщества, а также обнаружено огнестрельное оружие и арбалеты.

Die Durchsuchungsmaßnahmen in #Dresden erfolgten unter Beteiligung von Spezialkräften des LKA, da Äußerungen einzelner Mitglieder der #Telegram-Gruppe den Verdacht nahe legten, dass diese im Besitz von scharfen Waffen und Armbrüsten sein könnten. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) December 15, 2021

Вскоре после указанного инцидента министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (СДПГ) заявила о намерении призвать Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений в связи с распространяющимися призывами к насилию и разжиганию ненависти. По ее словам, компании должны помнить о своей социальной ответственности.

Die Gewaltbereitschaft nimmt zu. Viele #Querdenker werden radikaler. Bedrohungen und Einschüchterungen sind völlig inakzeptabel! Wir müssen die Anstrengungen für gesellschaftlichen #Zusammenhalt verstärken und die Spaltungsversuche der antidemokratischen Kräfte überwinden. — Nancy Faeser (@NancyFaeser) December 12, 2021

Данную позицию разделяет и министр юстиции страны Марко Бушман (СвДП). По его мнению, властям необходимо обдумать все возможности по ограничению работы мессенджера на территории Германии вплоть до полного запрета. Наряду с этим, глава минюста пригрозил компании Павла Дурова многомиллионными штрафами.

Was auf #Telegram in Umlauf gebracht wird, ist teils unanständig und oft auch kriminell. Mein Wunsch ist, dass wir keinen deutschen Sonderweg einschlagen, sondern einen gemeinsamen europäischen Rechtsrahmen schaffen, der es uns ermöglicht, gegen Hass und Hetze im Netz vorzugehen. pic.twitter.com/MAAb3QrwdB — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) December 14, 2021

Иной точки зрения придерживается партия «Союз-90/Зеленые». Депутат бундестага от «зеленых» Константин фон Ноц заявил, что блокировка не даст желаемого эффекта, так как место Telegram займет новая платформа.

Как Берлин намерен противостоять Дурову

Правительство Германии придерживается точки зрения, что Telegram уже перерос статус мессенджера и превратился в настоящую социальную сеть сравни Facebook и Twitter. Следовательно, на него следует распространять нормы закона о защите прав в социальных сетях (Netzwerkdurchsuchungsgesetz, NetzDG). Согласно правовому акту, социальная сеть сама должна отслеживать появление противоправного контента. В случае наличия призыва к совершению тяжких уголовно наказуемых деяний на удаление постов отводится 24 часа, для менее тяжких правонарушений — 7 дней.

Однако, понимая, что руководство компании почти не идет на контакт с правительствами государств, немецкие политики планируют заручиться поддержкой Европейского союза в вопросах регулирования Telegram, и способствовать скорейшему принятию закона о цифровых службах (Digital Services Act).

Наряду с попытками законодательной регуляции мессенджера, руководство федерального управления уголовной полиции Германии (БКА) объявило о создании специальной рабочей группы, главной задачей которой станет своевременная идентификация подозреваемых, предотвращение совершения ими уголовных преступлений, а также их уголовно-правовое преследование. Сотрудники группы будут действовать в тесном контакте с полицией федеральных земель и центральным управлением по борьбе с киберпреступностью генеральной прокуратуры Франкфурта-на-Майне. Глава БКА Хольгер Мюнх подчеркнул, что ведомство стремится работать с Telegram, но, вместе с тем, принимает меры, если никто из офиса компании не идет на сотрудничество.

Еще один вариант давления на владельцев мессенджера в Германии предложил глава земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге Александер Добриндт. По его мнению, федеральному правительству необходимо установить для Telegram определенные временные рамки для удаления противозаконного контента. В случае несоблюдения сроков Берлин будет иметь все полномочия использовать геоблокировку для ограничения доступа к программе.

Политическая цензура

Наивно полагать, что федеральное правительство не рассматривает популярную в Германии платформу в качестве одного из инструмента продвижения оппозиционной повестки и политической консолидации недовольных внутри- и внешнеполитическим курсом действующей власти. Особенно активно использует мессенджер в своих целях партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Политическое объединение развило целую сеть Telegram-каналов (81 против 122 у остальных партий), на которые подписано более 83 тысяч человек (против 100 тысяч у остальных партий). В своих публикациях АдГ призывает пересмотреть планируемое введение всеобщей вакцинации, которая стало поводом для массовых демонстраций по всей Германии.

Die Stimmung kippt: Regierung hat pure Angst vor immer mehr friedlichen Spaziergängern!



Die massive #Spaziergangs- und #Protest-Welle gegen die irrlichternde #Corona-Politik lässt sich nicht mehr ignorieren oder totschweigen. https://t.co/9NFqMrG6GP #afd pic.twitter.com/4bY2F4smP6 — Alternative für ???????? Deutschland (@AfD) January 21, 2022

В свою очередь, немецкие власти считают АдГ ответственной за координацию указанных протестных акций через свои каналы в Telegram. В частности, министр внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус заявил, что оппозиционная партия активно принимает участие в организации санкционированных и несанкционированных выступлений.

Складывается следующая ситуация: во время протестов в Белоруссии Германия осуждала Минск за ограничение свободы слова путем блокировки социальных сетей на территории страны, а сейчас сам Берлин в качестве борьбы с оппозицией и инакомыслием намерен также ограничить доступ к платформе, которую используют около 5 миллионов граждан страны, а также лишить АдГ важнейшего канала общения с электоратом.

В заключении следует отметить, что в МВД Германии пока не могут ответить на вопрос «как можно заблокировать Telegram» и назвать конкретных технических деталей. Вероятно, что немцы сами не знают, возможно ли это. Кроме того, многие немецкие юристы считают возможное ограничение работы мессенджера «противоречащим конституции».

А нам остается лишь наблюдать, пойдет ли ФРГ, выступающая за соблюдение прав и свобод по всему миру, по не самому демократическому пути: ограничению свободы слова у себя дома.