Бамако, 7 февраля. Французское правительство использует политику двойных стандартов в отношении военных переворотов на Черном континенте. Об этом сообщает издание RT France.

Корреспонденты уличили бывшую метрополию в неоднозначном отношении к разным африканским государствам. Сотрудники издания задались вопросом, почему некоторые военные перевороты получают одобрение Эммануэля Макрона, в то время как другие подвергаются жесткой критике.

«Бывают хорошие и плохие перевороты? В Судане, а также во франкоязычных странах, таких как Мали, Гвинея и Буркина-Фасо, Париж осуждает путчи. Однако иногда Елисейский дворец проявляет более двусмысленное отношение к военным властям, которые служат его интересам на континенте. В частности, это относится к Чаду, власти которого являются незаменимым союзником Франции. Двойные стандарты заставили нескольких африканских деятелей открыто подвергнуть сомнению намерения Парижа на континенте», — написано в материале.

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Корреспонденты отметили, что благосклонность бывшей метрополии напрямую зависит от того, готовы ли полковники, захватившие власть в той или иной стране, удовлетворять неоколониальные интересы Франции. Любое новое правительство, которое отказывается идти навстречу Елисейскому дворцу, моментально подвергается осуждению и попадает под жесткое санкционное давление.

Бывшую метрополию не раз уличали в неоднозначном отношении к африканским странам. Ранее посол Марк Фонбостье сообщил, что Пятая республика поддерживает новые власти Гвинеи. Сотрудники издания Actu Cameroun отметили, что заявление дипломата резко контрастирует с позицией Парижа относительно переходных процессов в Мали.