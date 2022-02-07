Китайский сервис Tencent Video восстановил оригинальную концовку «Бойцовского клуба»

Пекин, 7 февраля. Стриминговый сервис Tencent Video восстановил концовку триллера «Бойцовский клуб», которая была изменена из-за цензуры в Китае.

Фильм 1999 года стал доступен к просмотру в Китае недавно. Зрители, которые раньше могли видеть пиратскую версию, заметили отличия от оригинальной киноленты.

Китайский сервис Tencent Video решил восстановить концовку «Бойцовского клуба». В обновленной китайской версии были исправлены 11 из 12 вырезанных минут. В фильм не вошла минута откровенной сцены с участием героев Брэда Питта и Хелены Бонем Картер.

Согласно цензурным китайским правилам, преступники в кино всегда должны быть наказаны. Поэтому взрыв небоскребов в конце был убран из кинокартины, а концовка дополнена пояснениями: участников проекта «Разгром» якобы арестовали, а героя Тайлера Дердена отправили в психиатрическую больницу.