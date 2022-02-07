Кедми предсказал исправление главной ошибки 75-летней давности с украинскими националистами

Киев, 7 февраля. Украинские чиновники и раскрученные СМИ радикалы не зря сейчас все чаще вспоминают о партизанском движении и даже грозят масштабной партизанской войной в случае вторжения.

С одной стороны, это говорит о том, что хотя бы некоторые персонажи из националистического лагеря Украины выучили историю и рассчитывают повторить трюк своих идеологических предков с мелким терроризмом в лесах. То есть радикалы боятся, что за ними рано или поздно придут и готовятся к бегству, заранее рисуя это как некий патриотический подвиг с перспективой продолжения борьбы.

С другой стороны, все эти адепты украинского партизанского движения глубоко ошибаются, всерьез рассчитывая, что и на этот раз им удастся повторит трюк бандеровцев 75-летней давности и разбежаться вовремя по схронам. Тогда, после окончания Великой отечественной власти СССР совершили большую ошибку, не зачистив полностью националистическое кубло на Украине. Сегодня никто не повторит этих ошибок.

Таким мнением с гостями политического ток-шоу Владимира Соловьева поделился военный эксперт, бывший руководитель израильских спецслужб Яков Кедми, подчеркнув, что теперь украинских националистов уничтожат под корень. Никакие приготовления и убежища в лесах не помогут.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Вот эти украинские товарищи, которые говорят о партизанском движении, они, наконец, выучили историю. Они знают, что это уже было. Судоплатов ведь родился на Украине. Но он же этих националистов давил везде — и в их крысиных норах, и в Германии. Везде. Они думают, что способны поднять такое же движение? 75 лет назад их не добили. Но на этот раз эту ошибку исправят. На этот раз их добьют окончательно, с корнем вырвут из земли Украины», — предсказал радикальное решение проблемы украинского национализма военный эксперт.

Кедми добавил, что потомкам бандеровцев не стоит надеяться на западных покровителей, которые, «если что, помогут, укроют, обогреют». Сейчас у коллективного запада хватает проблем и без неудачного украинского проекта. Никто не будет рисковать, укрывая у себя военных преступников современной Украины.

Ранее американский политолог Дмитрий Саймс сообщил о срочной переброске войск США на Украину.