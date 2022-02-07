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Истребители Су-30СМ РФ и Белоруссии отработали совместное патрулирование белорусской госграницы
Политика
Истребители Су-30СМ РФ и Белоруссии отработали совместное патрулирование белорусской госграницы
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

 

7 января Минобороны России сообщило о том, что экипажи истребителей Су-30СМ Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства отработали совместное патрулирование государственной границы Белоруссии.

Во время патрулирования также были отработаны элементы маневрирования в составе пары «ведущий-ведомый».

Полет выполнялся на высоте около 8000 метров и скорости порядка 750 км/ч в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях. Последний тактический прием крайне затрудняет РЛС потенциального противника определение точного количества находящихся в воздухе машин.

Напомню, что Су-30СМ — это российский тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4++, основной задачей которого является обретение господства в воздухе. Новая машина линейки истребителей «Су» появилась в результате адаптации под требования отечественных ВВС конструкции истребителя Су-30МКИ, созданного в России для ВВС Индии.

Первые контракты на поставку истребителей Су-30СМ были заключены Министерством обороны РФ и ОАО «Корпорация «Иркут» в 2012 году.

В вышеупомянутом сообщении Министерства обороны России особый интерес представляет упоминание об участии в отработке совместного патрулирования белорусских Су-30СМ.

В наследство от распавшегося СССР Республике Беларусь досталось некоторое количество легких фронтовых истребителей МиГ-29 и тяжелых истребителей Су-27. Очень скоро все свои Су-27 Минск отправил на базы хранения, сочтя использование этих машин для себя слишком затратным, а их тактико-технические характеристики — «чрезмерными» для поддержания обороноспособности Белоруссии в условиях сосуществования с «тихой и мирной» Европой. Таким образом, истребительная компонента в ВВС Белоруссии оказалась полностью «отдана на откуп» легким машинам семейства МиГ-29, которые Минск к тому же имел возможность модернизировать.

К 2017 году международная обстановка на границах Белоруссии изменилась не в лучшую сторону: Польша и Прибалтика стали частью Североатлантического альянса, а на Украине произошел инспирированный Западом госпереворот, приведший к началу гражданской войны на юго-востоке страны. В таких обстоятельствах Минск принял решение срочно заняться усилением национальных ВВС. Теоретически это можно было бы сделать путем возвращения в строй белорусских Су-27. Однако те за долгие годы простоя изрядно устарели, да и технически «Сухие» на белорусских базах хранения находились не в лучшей форме. Это подтолкнуло военно-политическое руководство Белоруссии к идее приобретения современных тяжелых многоцелевых истребителей у России.

Такой вариант усиления ВВС белорусской стороне представлялся наиболее оптимальным, тем более что пару лет тому назад Минск уже закупил у Москвы новейшие учебно-боевые самолеты Як-130, являющиеся учебно-тренировочным комплексом для освоения истребителей семейства Су-30.

В июне 2017 года Белоруссия и РФ договорились о закупке 12 истребителей Су-30СМ производства российской корпорации «Иркут». 13 ноября 2019 года на 61-ю истребительную авиационную базу ВВС и войск ПВО Белоруссии в Барановичах прибыла первая пара белорусских Су-30СМ. 20 ноября 2019-го там же, в Барановичах, приземлилась вторая пара Су-30СМ. Таким образом, благодаря России в составе ВВС Белоруссии вновь появились современные тяжелые истребители.

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Все новости / Политика / Истребители Су-30СМ РФ и Белоруссии отработали совместное патрулирование белорусской госграницы
россия белоруссия ввс
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