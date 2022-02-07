Ходаренок: передача российского оружия ЛДНР может поставить крест на военных планах ВСУ

Москва, 7 февраля. Россия могла бы поставить армиям ЛНР и ДНР некоторые виды вооружений, чтобы укрепить оборону республик Донбасса на случай полномасштабного наступления ВСУ, заявил полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Эксперт перечислил российские боевые системы, которые могут помочь ЛДНР разгромить украинскую армию и позволят сдержать агрессию. По его словам, в первую очередь защитникам Донбасса потребовалось бы оружие для борьбы с бронетехникой. С этой задачей прекрасно могут справиться противотанковые управляемые ракетные установки (ПТУР) «Хризантема», «Корнет», системы «Штурм-С», а также переносные комплексы «Фагот» и «Метис», передает «ПолитРоссия».

Второй вид оружия, который пригодился бы Донбассу, — станции наблюдения и радары контроля огня, такие как радиолокационная система разведки «Зоопарк-1». Ее наличие может защитить республики от артиллерийского огня противника.

Ходаренок также отметил, что ЛДНР пригодились бы мины. По его словам, создание плотных минных полей на линии соприкосновения позволит значительно ослабить наступательный импульс ВСУ. Полковник также заявил, что большую роль в отражении атаки украинской армии могут сыграть зенитные комплексы «Панцирь-С».

В завершении он подчеркнул, что комплексы радиоэлектронной борьбы, такие как «Красуха» значительно бы улучшили оборону Донбасса. Эксперт убежден, что передача российского оружия ЛДНР может поставить крест на военных планах Киева, однако о поставках боевых систем из России речь в настоящее время не идет.

Ранее стало известно, что разведка Народной милиции ДНР фиксирует переброску в Донбасс боевиков, подготовленных британскими инструкторами. Также сообщалось, что ВСУ стянули к линии соприкосновения 120 тысяч военных, передает телеканал «360».