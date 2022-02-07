Аналитики ВЦИОМ заявили, что россияне считают самой прибыльной профессию политика

Москва, 7 февраля. Специалисты ВЦИОМ провели исследование, чтобы установить самые высокооплачиваемые профессии по мнению россиян. Ими оказались политики и программисты.

Согласно данным экспертов, на вопрос о самой прибыльной специальности каждый пятый респондент (19%) называл сферу политики. Специальности, связанные с компьютерными технологиями, самыми высокооплачиваемыми считают 13% россиян. Столько же назвали прибыльной профессию бизнесмена или предпринимателя.

Далее идет юридическая сфера с 13% голосов и банковские служащие, которые набрали 10%. Так, 9% респондентов отдали свои голоса в пользу директоров и руководителей.

Отмечается, что политическая и IT сферы были более популярны в ответах мужчин. Женщины считают, что больший доход приносят юридические специальности.

Более половины жителей России заявили, что довольны своими отношениями с начальством. Соответствующий опрос провели сотрудники портала «Работа.ру».