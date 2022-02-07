Российская нефть Urals обновила ценовой рекорд сентября 2014 года

Москва, 7 февраля. Стоимость нефти сорта Urals вышла за пределы 95 долларов за баррель, указывают специалисты агентства Argus.

Отечественное черное золото марки Urals установило новый рекорд цены с сентября 2014 года. Ценовое агентство фиксирует подорожание как российского сорта, так и наблюдает повышательную динамику относительно североморской Brent.

На днях Urals уже выходила к отметке в 93,13 доллара за баррель по Средиземноморью или CIF Augusta. На северо-западе Европы в CIF Rotterdam топливо продавалось ранее по 90,46 доллара за баррель.

Базовый ценник на сорт Urals в бюджете Российской Федерации составляет 44,2 доллара за баррель. В зависимости от того, каков текущий курс нефти на бирже, Минфин приобретает, либо напротив, продает валютные средства.

Первый раз за семь лет «бочка» Urals превысила 90 долларов в середине января. Нефть Brent утром увеличивалась в цене на 0,21%, до 93,47 доллара за баррель. Фьючерсы техасской WTI на март сокращались на 0,29% и торговались по 92,04 доллара за баррель.