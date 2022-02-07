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США сделают все, чтобы контролировать внутренние процессы в управляющей компании «СП-2»
Политика
США сделают все, чтобы контролировать внутренние процессы в управляющей компании «СП-2»
Федеральное агентство новостей  / 

Положение нового германского правительства Олафа Шольца весьма неустойчиво, в том числе из-за вопроса «Северного потока — 2». Такое мнение ФАН высказал политолог Максим Жаров.

Надежда ХДС

Председатель ХДС Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Соединенные Штаты перестанут вмешиваться в дела европейских стран. В том числе — не станут встревать в вопросы реализации проекта «Северный поток — 2», так как эта тема — внутреннее дело Европы.

США сделают все, чтобы контролировать внутренние процессы в управляющей компании «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня» /

«США были и останутся нашими самыми главными союзниками, но мы также рассчитываем, что они не будут вмешиваться в такой чисто европейский вопрос, как строительство «Северного потока — 2», — заявил он.

Атака на правительство Шольца

Как отметил Максим Жаров, положение нового германского правительства Олафа Шольца весьма неустойчиво. Его основные оппоненты, бывшая правящая партия ХДС, делают ставку на дезинтеграцию правительственной коалиции и запуск процедуры досрочных выборов в бундестаг.

«Поэтому новый лидер ХДС и атакует Шольца в связи с его заявлениями в унисон американцам, что в случае «вторжения» «Северный поток — 2» будет остановлен. На текущую ситуацию в сертификацией «СП-2» это заявление Фридриха Мерца не влияет, так как решать этот вопрос будет не Германия, а Вашингтон», — пояснил Максим Жаров.

США сделают все, чтобы контролировать внутренние процессы в управляющей компании «СП-2»
Global Look Press / Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Политолог допустил, что «Северный поток — 2» когда-нибудь и будет запущен. Но США постараются сделать все, чтобы контролировать все внутренние процессы в управляющей компании этого проекта. Его геополитический эффект будет в значительной степени нивелирован.

Ранее польское издание Gazeta Wyborcza сообщило, что руководство России получит право на монопольный запуск трубопровода «Северный поток — 2». В случае наступления морозов европейские компании могут не справиться с повышенным спросом, в результате чего образуется дефицит газа, убеждены журналисты.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент американский президент Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «СП-2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.

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