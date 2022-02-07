Белоруссия планирует вооружить сотрудников МЧС на случай конфликта

Минск, 7 февраля. Минск планирует вооружить МЧС на случай военных действий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, такой шаг позволит задействовать сотрудников ведомства наравне с армией, если того потребует ситуация.

«Сотрудники МЧС — ребята крепкие. И не только ребята. У меня они вызывают очень серьезное уважение. Вот где бы МЧС ни было, они одни из лучших, если не лучшие», — цитирует главу республики БелТА.

Ранее Лукашенко осудил попытку Польши оказать влияние на президентские выборы в Белоруссии. Он уверен, что такая авантюра могла обернуться началом третьей мировой войны.