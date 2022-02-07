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Политик Клинцевич: Россия не угрожает братьям-украинцам

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 14:42
Политика
Политик Клинцевич: Россия не угрожает братьям-украинцам
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Россия всегда напоминает Киеву о том, что альтернативы Минским соглашениям нет. Об этом в беседе с ФАН заявил политик, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Ранее стало известно о намерении Японии в тесном сотрудничестве с США ввести санкции против России в случае обострения ситуации на востоке Украины.

«Россия никому не угрожает, уж тем более своим братьям-украинцам. Нам не страшен санкционный период. Мы уже проходили это и справимся. У нас всего хватает. Мы никогда «кудряво» не жили, поэтому эти санкции на какой-то период создадут какие-то особенности, но не разрушат Россию»,  — сказал политик.

Франц Клинцевич поделился своим виденьем того, на что именно нужно обратить внимание Киеву.

«На мой взгляд, сегодня нужно предупреждать наших братьев-украинцев: «Ребята, нас провоцируют, сталкивают». Если что-то случится, нам потом будет крайне сложно откатить все назад. Мы все время от первого лица до последнего бульдозериста говорим, что альтернативы Минским соглашениям нет, но секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины говорит, что выполнение Минских соглашений для Киева неприемлемо», — пояснил собеседник ФАН.

Политик Клинцевич: Россия не угрожает братьям-украинцам
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее Франц Клинцевич в беседе с ФАН заявил, что мировой тренд на попытки «поставить Россию на место» приобрел анекдотичный характер. По его мнению, США не могут свыкнуться с мыслью, что РФ стала одним из мировых центров силы.

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