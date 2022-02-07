Россия выдала в 2021 году межправительственные кредиты на рекордные 318 млрд рублей

Москва, 7 февраля. Москва по итогам 2021 года выдала межправительственных экспортных кредитов на 318 млрд рублей. Это на 100 млрд (на 50%) больше, чем в 2020 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Достигнутый в минувшем году показатель в рублевом выражении оказался историческим рекордом. До этого сумма выдачи межгосударственных займов едва превышала 200 млрд в год.

В долларах РФ прокредитовала другие государства на 4,3 млрд (по среднему за 2021 год курсу ЦБ в 73,7 руб. за доллар). Более высокий показатель наблюдался 10 лет назад: в 2012 году Россия выдала займов в объеме 4,7 млрд долларов (по курсу 31 руб. за единицу американской валюты).

Объем международных резервов РФ обновил исторический максимум в конце января. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.