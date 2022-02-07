Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 12:39
12:38
Армия
Глава Военного комитета НАТО: Альянс не видит подготовки России к войне с Прибалтикой
12:37
Происшествия
Супруг убитой Мисс-Кузбасс Сапожковой показал, как закапывал тело девушки в лесу
12:37
Олимпийские игры 2022
Алек Болдуин пришел в восторг от выступления на ОИ российской фигуристки Валиевой
12:37
Армия
США и Израиль на неопределенный срок перенесли совместные учения Juniper Cobra
12:35
Армия
Nuclear Diner: лишение Украины статуса ядерной державы спасло Европу от страшной трагедии
12:33
Происшествия
Первый замглавы администрации Белокурихи предстанет перед судом по делу о взятке
12:33
Общество
Лор Зайцев заявил, что после коронавируса можно навсегда потерять обоняние
12:32
Экономика
«Газпром» нарастил объем прокачки сырья через ГТС Украины
12:30
Происшествия
Завотделением медцентра на Сикейроса арестовали по делу о смертельном отравлении пациентов
12:29
Экономика
Всемирный банк отметил участившиеся дефолты развитых стран по кредитам КНР
Все новости

Россия выдала в 2021 году межправительственные кредиты на рекордные 318 млрд рублей

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 11:49
Экономика
Россия выдала в 2021 году межправительственные кредиты на рекордные 318 млрд рублей
pixabay.com

Москва, 7 февраля. Москва по итогам 2021 года выдала межправительственных экспортных кредитов на 318 млрд рублей. Это на 100 млрд (на 50%) больше, чем в 2020 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Достигнутый в минувшем году показатель в рублевом выражении оказался историческим рекордом. До этого сумма выдачи межгосударственных займов едва превышала 200 млрд в год.

В долларах РФ прокредитовала другие государства на 4,3 млрд (по среднему за 2021 год курсу ЦБ в 73,7 руб. за доллар). Более высокий показатель наблюдался 10 лет назад: в 2012 году Россия выдала займов в объеме 4,7 млрд долларов (по курсу 31 руб. за единицу американской валюты).

Объем международных резервов РФ обновил исторический максимум в конце января. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россия выдала в 2021 году межправительственные кредиты на рекордные 318 млрд рублей
бюджет кредиты федеральное казначейство
Комментировать