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Евгения Добровольская подала на развод с Дмитрием Мананниковым

Шоу-бизнес
Евгения Добровольская подала на развод с Дмитрием Мананниковым
Prt Scr youtube.com  /  Скажи Гордеевой

Москва, 7 февраля. Актриса Евгения Добровольская подала на развод с кинооператором Дмитрием Мананниковым.

Добровольская и Мананников прожили в официальных отношениях 13 лет. В 2009 году у пары родилась дочь Анастасия. Известно, что после развода наследница останется жить с мамой.

«Речь идет только о фактическом расторжении брака. Беседа между представителями сторон состоялась 31 января, основное заседание назначено на 21 февраля», — прокомментировали в пресс-службе «СтарХиту».

Кинооператор младше актрисы на 13 лет. Они познакомились на съемках сериала «Счастье по рецепту» в 2006 году. Тогда родственники отговаривали Добровольскую от замужества. Несмотря на предрассудки, пара долго прожила вместе.

В последнее время звезда фильма «Клетка для канареек» признавалась, что семейная жизнь стала ее раздражать. Народная артистка России говорила, что хочет взять паузу, чтобы разобраться в себе, переосмыслить ситуацию и принять решение, сообщает «Вечерняя Москва».

Многие считают, что разлад в семье мог возникнуть из-за более высоких заработков Добровольской, чем у Мананникова. В пандемию доход от работы оператора и вовсе сократился.

В прошлом году артистка рассказала правду о романе с известным актером Ярославом Бойко. После тесного общения с артистом у телезвезды родился сын Ян.

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